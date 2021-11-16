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вторник, 16 ноября 2021 01:28

Уголь в Украину доставит компания Ахметова

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Уголь в Украину доставит компания Ахметова
Зеленский умолчал о владельце груза судов Panamax. Фото: Обозреватель

Анонсированный ранее президентом Владимиром Зеленским уголь, который прибудет на судах класса Panamax, зафрахтовала компания Рината Ахметова для прохождения осенне-зимнего сезона.

В сообщении компании, вышедшем сразу после обращения Зеленского, иронизируют, что президент отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях.

"ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условия", – сообщили в компании, добавив, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственной "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы.

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В видеообращении Зеленский не указал, кто является владельцем груза, при этом призвал не смотреть лживые телеканалы (Рината Ахметова - ред.), которые пугают веерными отключениями.

Компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова отключит от электричества ряд населенных пунктов в пригороде Киева.

Компания сообщила о проведении ремонтных работ.

Без электроэнергии на какое-то время останутся: Ирпень, Ворзель, Гостомель, Буча, Петропавловская Борщаговка, Мостище, Мироцкое, Коцюбинское, Горенко, Мощун, Боярка, Новые Петровцы.

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