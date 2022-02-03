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четверг, 03 февраля 2022 16:58

У половины украинцев за прошлый год ухудшилось материальное положение

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У половины украинцев за прошлый год ухудшилось материальное положение
Большинство украинцев в прошлом году обеднело. Фото: unsplash.com

За последний год у 52,8% украинцев ухудшилось материальное положение. Для 38,5% граждан ничего не изменилось. 7,8% людей считают, что их дела улучшились.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической службой Центра Разумкова. В опросе приняли участие 1206 украинцев в возрасте старше 18 лет.

Большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство частично эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных — что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

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Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% — пандемию коронавируса.

Только 51% населения Украины удовлетворено собственной жизнью. В мире же 57% населения удовлетворены своей жизнью. Украинцы вошли в десятку самых несчастливых наций мира, свидетельствуют данные международного опроса Gallup International. В Украине его проводили фонд Демократические инициативы и КМИС.

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Дата
03
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