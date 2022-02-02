В рейтинге счастья за прошлый год украинцы заняли 38 место. Фото: Pexels

Украина в индексе счастья 2021 года заняла 38-е место из 44-х.

Украинцы вошли в десятку самых несчастных наций мира, свидетельствуют данные международного опроса Gallup International. В Украине его проводили фонд Демократические инициативы и КМИС.

51% населения Украины сказал, что доволен своей жизнью.

В мире 57% населения удовлетворены жизнью. 13% не удовлетворены, 28% не испытывают ни удовольствия, ни недовольства.

Самыми счастливыми оказались жители Колумбии, Казахстана, Албании, Эквадора и Малайзии.

Традиционно население Латинской Америки, Африки и Восточной Азии оказалось самым счастливым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании

Жители Европы, Ближнего Востока и России считают себя наиболее несчастными.

74% украинцев уверены, что Россия дестабилизирует ситуацию в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной ассоциации Gallup, обнародованные Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.