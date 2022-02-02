Украина в индексе счастья 2021 года заняла 38-е место из 44-х.
Украинцы вошли в десятку самых несчастных наций мира, свидетельствуют данные международного опроса Gallup International. В Украине его проводили фонд Демократические инициативы и КМИС.
51% населения Украины сказал, что доволен своей жизнью.
В мире 57% населения удовлетворены жизнью. 13% не удовлетворены, 28% не испытывают ни удовольствия, ни недовольства.
Самыми счастливыми оказались жители Колумбии, Казахстана, Албании, Эквадора и Малайзии.
Традиционно население Латинской Америки, Африки и Восточной Азии оказалось самым счастливым.
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Жители Европы, Ближнего Востока и России считают себя наиболее несчастными.
74% украинцев уверены, что Россия дестабилизирует ситуацию в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной ассоциации Gallup, обнародованные Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.
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