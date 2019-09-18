Трудовая книжка вскоре исчезнет: подробности

В правительстве запланировали перевести в цифровой формат всю кадровую документацию. Фото: dn.dsp.gov.ua

В Кабмине запланировали за 6-9 месяцев перевести документы, касающиеся кадровых вопросов, в электронный формат.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 миллионов в год", - написал в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, правительство запланировало перевести в электронный вид подачу документов на прием на работу или на конкурсы.

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"Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений - в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, обязывающие хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза", - подчеркнул он.

Надо сосредоточиться на создании единого реестра госслужащих, добавил Дубилет. Власти придется сменить несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное IТ с особым вниманием к кибербезопасности.

Дмитрий Дубилет поручил приостановить закупку правительством бумаги для блокнотов. Об этом он сообщил Instagram. По его словам, Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний. Нужно прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.