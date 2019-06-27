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Топ-менеджер Нафтогаза ответил на предложение Насалика провести бои без правил

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Топ-менеджер Нафтогаза ответил на предложение Насалика провести бои без правил
Фаворов призвал провести публичную дискуссию. Фото: "Антикор"

Министра энергетики Игоря Насалика руководитель газового дивизона НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Фаворов обвинил в препятствовании компании "Укргаздобыча" в получении лицензий на добычу ресурсов.

"Бои без правил - это наши бесконечные обращения к вашему министерству и правительству, бесконечные и безуспешные попытки получить лицензии, согласовать инвестиционные планы и так далее. Бои без правил - это когда возглавляемая вами межведомственная комиссия ставит под сомнение результаты открытого конкурса на лицензии на условиях УРП и победу в нем государственной компании", - написал Фаворов в Facebook. Ответил на предложение министра провести бой без правил.

"Советник министра раздает членам комиссии свою фантастическую версию итогов конкурса, в котором фигурируют частные компании, которые предложили гораздо худшие условия, чем Укргаздобыча", - заявил Фаворов.

По его словам, предназначенные Насликом эксперты подвергаются давлению и угрозам за свое мнение.

"Ни мне, ни компании, которую я возглавляю, не стыдно проиграть Exxon или Shell, или другом лидеру нефтегазовой отрасли в честной и конкурентной борьбе по правилам. А вот бои без правил ведут к потере энергонезависимости, репутации и здравого смысла", - пишет топ мененджер Нафтогаза.

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Он предложил встретиться с министром в двух поединках.

"Первый - более важный для рынка. Это публичная дискуссия о развитии украинской газовой отрасли, о крупнейших проблемах и вашей роли в создании и решении этих проблем. Думаю, честная и профессиональная дискуссия будет полезна и для отрасли, и для всей страны. Второй бой - это благородный бокс как "искусство, в котором два джентльмена доказывают свою правоту с помощью жестов". Бой по правилам, а не хулиганство. Можем об инвестициях и лицензиях, можем через боковые удары. Готов рассмотреть любую удобную для вас дату!" - закончил Фаворов.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик принял вызов от главы газового направления НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов. Мужчина согласился сойтись с ним в боях без правил. Из-за конфликта, который разгорелся между ними, Фаворов позвал министра обсудить перспективы развития компании, которую он возглавляет, на ринге в Одессе, где планирует участвовать в боксерском поединке.

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