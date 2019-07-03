Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал изменения

Максим Нефедов победил в конкурсе на главу Государственной таможенной службы. Фото: Газета "День

Глава новой Государственной таможенной службы Максим Нефедов планирует радикально изменить структуру таможни.

"Я бы ввел структуру, которая действует в крупных ИТ-компаниях. Там имеет место организация работы сотрудников вокруг определенного продукта, а не подразделения. Продукт - это, например, качественный процесс почтовых отправлений, организация малого пограничного движения, экспорт-импорт товаров. Таможенники могут быть разделены не по департаментами, а по направлениям работы с каждым продуктом", - сообщил Максим Нефедов, пишет Економічна правда.

Он добавил, что нужно електронизировать таможенные процессы.

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"Основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью - это електронизация таможенных процессов. Пока в сфере закупок, и на таможне государство не может позволить себе качественных высокооплачиваемых служащих. На таможне работает 10,3 тысячи человек. Их нельзя просто так уволить и набрать новых" , - пояснил Нефедов.

По его словам, надо продолжать работу в направлении таможенной инфраструктуры. Внедрять автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры.

Максим Нефедов хочет перевести таможню на контрактную систему работы. Чтобы человек подписывала контракт на несколько лет и работал на результат.