Нефедов хочет запустить таможню по-новому

Нефедов хочет, чтобы таможенники работали по контракту. Фото: intvua.com

Максим Нефедов, который победил в конкурсе на голову новой Государственной таможенной службы, хочет перевести таможню на контрактную систему работы.

Об этом пишет "Радіо Свобода".

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе, - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности. - Gazeta.ua) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефедов.

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Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", - добавил Нефедов.

В условиях дефицита, который испытывает украинский рынок индустриальных масел, на Николаевской таможне из-за давления, оказываемого Днепропетровской налоговой полицией, оказались заблокированы 2 танкера с маслом базовым.