Нефедов хочет запустить таможню по-новому

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1044
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
7 Просмотров: 20601
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 801
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3492
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6633
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 387
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1323
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2700
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3879
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
4
7
3
3
9
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 117
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1044
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1017
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1989
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11070
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2871
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 12:03

Нефедов хочет запустить таможню по-новому

  Комментировать
Нефедов хочет запустить таможню по-новому
Нефедов хочет, чтобы таможенники работали по контракту. Фото: intvua.com

Максим Нефедов, который победил в конкурсе на голову новой Государственной таможенной службы, хочет перевести таможню на контрактную систему работы.

Об этом пишет "Радіо Свобода".

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе, - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности. - Gazeta.ua) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внутренняя безопасность ГФС деградировала и должна быть ликвидирована - советник Власова

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", - добавил Нефедов.

В условиях дефицита, который испытывает украинский рынок индустриальных масел, на Николаевской таможне из-за давления, оказываемого Днепропетровской налоговой полицией, оказались заблокированы 2 танкера с маслом базовым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нефедов хочет запустить таможню по-новому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Самое читаемое
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 28290
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 25659
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 7 Просмотров: 20610
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 13626
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 13271
Экономика
Украина запретила ввоз машин из России
Украина запретила ввоз машин из России
Топ-менеджер Нафтогаза ответил на предложение Насалика провести бои без правил
Топ-менеджер Нафтогаза ответил на предложение Насалика провести бои без правил Просмотров: 108
"Золотые" овощи: как изменились цены за месяц
"Золотые" овощи: как изменились цены за месяц Просмотров: 171
Как изменились цены на топливо на украинских АЗС
Как изменились цены на топливо на украинских АЗС Просмотров: 153
Сколько стоит доллар и евро перед выходными
Сколько стоит доллар и евро перед выходными Просмотров: 315
Больше всего комментируют
16
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
14
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
7
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Голосов: 20844
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua