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Таксисты списывают деньги с карточек украинцев за несуществующие поездки

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Таксисты списывают деньги с карточек украинцев за несуществующие поездки
Пассажиры, которые привязывают свои банковские карточки к приложению перевозчика находятся в зоне риска. Фото: pexels.com

В Украине водители такси списывают деньги за несуществующие поездки. Пассажиры, которые привязывают свои банковские карточки к приложению перевозчика, находятся в зоне риска.

Схема работает так: с жертвами связывается водитель и жалуется, что случайно оформил поездку, просит ее отменить. Для отмены нужен пароль, который присылают жертве на телефон. Человек вводит код, который на самом деле подтверждает списание средств, предупреждает "Сегодня".

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В такой схеме могут быть замешаны не только таксисты, но и операторы колцентров, которые оформляют фиктивные поездки.

Чтобы избежать неприятной ситуации, не надо привязывать к аккаунтам в службах такси карточки, на которых лежат большие суммы. Для поездок можно завести отдельную карточку с небольшой суммой.

В Украине активизировалась старая схема мошенничества. Аферисты рассылают доверчивым гражданам сообщение о выигрыше машины.

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