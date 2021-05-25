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вторник, 25 мая 2021 14:17

"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
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На рынке "Домашние животные" в Полтаве суточных цыплят продают по 15-20 грн. Бройлеры стоят 22 грн, утки белые - 25 грн, породы Мулард - 45 грн, гуси - 85 грн.
Фото: Елена Луценко
Продавщица Владислава Гончаренко предлагает суточных цыплят и утят
Алексей Григорьевич продаёт гусей и уток
Торговля птицей продлится до середины июля
Мария Чумак с села Василевка выбирает цыплят

В Украине началась массовая продажа цыплят, гусей, уток. Торговля птицей продлится до середины июля.

На рынке "Домашние животные" в Полтаве суточных цыплят продают по 15-20 грн. Бройлеры стоят 22 грн, утки белые - 25 грн, породы Мулард - 45 грн, гуси - 85 грн.

Над ящиком с утками склонилась 49-летняя Татьяна Ткаченко из села Очканивка Полтавского района.

"Пришла за Мулардами. Возьму пока десяток. Это мясные, хорошая порода. До Петра и Павла уже можно резать. Сразу комбикормом кормлю, потом кукурузу бросаю. Утки, свиньи, все выращиваю себе. Но пока кроме Мулардов ничего не буду покупать, потому что через коронавирус зарплаты уменьшились", - рассказывает Татьяна.

"Смотрите, чтоб они не выскочили дорогой, потому что очень шустрые", - советует продавец. Пересаживает в ящик 10 уток.

43-летняя Ирина Цокало из села Ивонченцы привезла на рынок взрослых кур и цыплят. Суточные стоят 10 грн, трехнедельные - 35, взрослые — 100 - 150.

"Закупаем молодняк в инкубаторе в Харьковской области, подращиваем и продаём. Домашние инкубаторы уже мало кто держит. Здесь таких один или два на весь базар ", - говорит Ирина. Поправляет маленькую сумку, которую перекинула через плечо.

"Вот домашняя обычная курочка, будет серенькая. Если вам никогда играться, купите немного старшеньких. Они кукурузку и все подряд кушают. Смотрите, какая красавица. По 35 гривен штучка. Это породы Доминант. Они яично направления, несутся очень хорошо", - Ирина достает из ящика серого цыпленка, он спокойно сидит на ладони. Затем показывает взрослую курицу.

"Эта по 150 гривен, она уже с первыми яйцами. Самая продуктивная несушка на сегодняшний день. Несет 320 яиц в год. Когда было холодно, люди покупали взрослых кур. Сейчас потеплело, поэтому берут и цыплят, и гусят. Сейчас сезон всего маленького", - добавляет продавщица.

В одной клетке сидят взрослые белые курицы.

"А почему они такие ободранные?" - громко спрашивает женщина в маске.

"Никакие они не ободранные. Выпустите их на волю и станут настоящими красавицами через месяц. Есть куры вольные и клеточные. Последние - это несушки. Стоят 100 гривен. Мы таких называем дачный вариант. Если взять домой, то они приходят в божеский вид за месяц. Несутся не долго. Подержали до октября на даче, порезали и забыли", - отвечает Ирина.

В большей клетке кукарекает петух. Возле него несколько куриц с блестящим разноцветным оперением.

"Эти домашние, гуляют на свободе. У нас два гектара земли. Они едят пшеницу, кукурузу. Поэтому домашние всегда дороже, по 150 гривен. Будут два-три года нестись", - говорит Ирина.

"Люди практически ничего не покупают. Из-за дорогих кормов очень плохо идет торговля. Корма сейчас на 80 гривен подорожали. Надо 425 гривен отдать за 25 килограммов комбикорма. Очень плохой сезон. В прошлом году птицы уже не было в такой период. Люди закупали по 50-100 штук. А сейчас берут максимум 20. Может и правда денег нет", - рассказывает 42-летняя Анна Мельченко из Полтавы.

Продавщица говорит, что больше покупают уток породы Мулард.

"Они не кричат, вырастают до 5 кг. Резать можно в четыре месяца. Мы сами их выращиваем дома. 20 лет занимаемся. Яйца из Франции, Голландии, Польши, Венгрии. Продавать начинаем в апреле", - добавляет Анна Мельченко.

В конце ряда гусей, бройлерных уток и цыплят продают супруги из села Гожули Полтавского района.

"Сейчас зерно очень дорогое. Маточное стадо гусей держать - это не для пенсионеров. Пенсии по 1700 гривен у людей. Год назад еще брали по 30-50 гусей. Сейчас таких единицы. Маточное стадо вырезают. Едят зарубежные окорочка на химии. У меня пенсия такая, что приходится дополнительно работать ", - говорит 62-летний Алексей Григорьевич.

Между рядами ходит 60-летняя Мария Чумак из села Васильевка Полтавского района.

"Хочу взять десятка два или три цыплят. Не знаю, чистопородные ли они. На инкубаторе надежнее покупать. Но и у людей неплохие куры тоже", - говорит она. Спрашивает у продавщицы, отдаст ли дешевле.

"Да вы что. Это же голошейкы, они классные. Будете довольны. Одна курица 30 гривен стоит, дешевле не найдете. Давайте вам выберу шустрых цыплят", - предлагает продавец.

Ведро кукурузы и ячменя на рынке стоит 70 грн. В такую ​​же цену смесь кукурузы, ячменя, семян подсолнечника, жмыха, сорго и проса. Мешок комбикорма для цыплят - 180 грн. Аптечка для суточных кур - 50 грн, поилка - 10 грн.

"Стою сегодня без дела. Мало кормов покупают в этом году. Ранее в такой период покупателей было так много, что пройти невозможно между рядами. Сейчас почти пусто и это уже второй год так. Много населения выехало за границу - это первая причина. Вторая - пенсионеры по таким ценам не будут покупать, им накладно. Ранее гусей и уток брали по 50-100 штук, а сейчас 5-10 ", - отмечает продавец Александр Тимошенко.

На одной из торговых точек 59-летняя Наталья Самойленко из Полтавы выбирает 5-месячных кур. Ее муж держит две сумки с коробками внутри.

"Такие курочки пеструшки по 110 гривен, другие по 150. Им по 5 месяцев. Очень красивые. Несутся хорошо. Я вам выберу тех, которые будут сразу нести яйца", - предлагает продавец. Переворачивает курицу лапами кверху. - Смотрите, лапки желтенькие. Курица хорошая, молодая".

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"Согласна, хорошие куры. Но очень дорого, - отвечает Наталья Александровна. Прижимает курицу к груди, гладит. Ногти на ее руках накрашены красным лаком. Затем кладет курицу в сумку.

"Хотим на лето купить кур. Всегда свои есть. Но в этом году так холодно, что курица почему-то не заквоктала. Я в курах не разбираюсь, выбираю по красоте. Хочу, чтобы хорошие бегали во дворе. Эта мне не нравится, не наелась. А эта шустрая, хорошая", - отдает курицу продавщице.

Берет 10 штук. Просит заклеить сумку скотчем. Объясняет, что будет везти с мужем кур в троллейбусе.

За неделю яйца в Украине подешевели на 9%. Дороже десяток стоит в центральной части Украины - 26 грн, самые дешевые в западной - 20 грн. На востоке их продают по 21 грн, на юге - по 25 грн за 10 штук.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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