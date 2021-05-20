Яйца подешевели: сколько стоит десяток

За неделю яйца в Украине подешевели на 9%. Дороже десяток стоит в центральной части Украины - 26 грн, самые дешевые в западной - 20 грн. На востоке их продают по 21 грн, на юге - по 25 грн за 10 штук.

Автор: Елена Луценко Дороже всего десяток стоит в центральной части Украины - 26 гривен

Крупные торговые сети скупают продукт по оптовым ценам 10 грн за десяток. Потребителям продают по завышенной стоимости, жалуются производители, пишет ТСН.

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По состоянию на середину мая, цена яиц в Украине составляет 22,84 грн с НДС за 10 штук. Это на 39% больше, чем в прошлом году, сообщили в Минэкономики.

Средняя цена яиц в Украине 26 апреля составила 35 грн за десяток. Часть магазинов перед Пасхой начали продавать их по акционной цене 27-28 грн. В начале апреля яйца стоили 40 грн и больше.