Яйца неожиданно подешевели перед Пасхой

В начале апреля яйца стоили 40 грн и более. Фото: Елена Луценко

Средняя цена яиц в Украине составляет 35 грн за десяток. Часть магазинов перед Пасхой начали продавать их по акционной цене 27-28 грн. В начале апреля яйца стоили 40 грн и больше.

Наблюдается небольшое снижение стоимости на 1-2%. В конце апреля 10 шт. промышленных яиц можно приобрести за 35 грн. Плюс-минус 3 грн, в зависимости от совершения покупки и упаковки, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса.

Обычно цена на куриные яйца стремительно возрастает накануне Пасхи. Но в этом году резкое подорожание произошло в январе из-за сокращения объемов промышленного производства. С тех пор яйца не дешевели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасхальная корзина подорожала на 160 грн

На снижение цены повлияло то, что куриные яйца на продажу, кроме птицефабрик, начали выставлять частные хозяйства. Куры весной лучше несутся.

Цена на мясо в Украине стабилизировалась благодаря локдауну. Спрос на него упал, поэтому не дорожает. Еще одна причина - закрытие ресторанов.