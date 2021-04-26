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понедельник, 26 апреля 2021 18:20

Яйца неожиданно подешевели перед Пасхой

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Яйца неожиданно подешевели перед Пасхой
В начале апреля яйца стоили 40 грн и более. Фото: Елена Луценко

Средняя цена яиц в Украине составляет 35 грн за десяток. Часть магазинов перед Пасхой начали продавать их по акционной цене 27-28 грн. В начале апреля яйца стоили 40 грн и больше.

Наблюдается небольшое снижение стоимости на 1-2%. В конце апреля 10 шт. промышленных яиц можно приобрести за 35 грн. Плюс-минус 3 грн, в зависимости от совершения покупки и упаковки, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса.

Обычно цена на куриные яйца стремительно возрастает накануне Пасхи. Но в этом году резкое подорожание произошло в январе из-за сокращения объемов промышленного производства. С тех пор яйца не дешевели.

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На снижение цены повлияло то, что куриные яйца на продажу, кроме птицефабрик, начали выставлять частные хозяйства. Куры весной лучше несутся.

Цена на мясо в Украине стабилизировалась благодаря локдауну. Спрос на него упал, поэтому не дорожает. Еще одна причина - закрытие ресторанов.

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