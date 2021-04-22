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четверг, 22 апреля 2021 16:42

Мясо не подорожает: назвали неожиданную причину

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Мясо не подорожает: назвали неожиданную причину
В мае мясо не будет дорожать. Фото: Елена Луценко

Цена на мясо в Украине стабилизировалась благодаря локдауну. Спрос на него упал, поэтому не дорожает. Еще одна причина - закрытие ресторанов.

"Спрос на мясо зависит от того, действуют ли в стране или в конкретном населенном пункте карантин. Ведь в это время не работают или ограничивают работу заведений общественного питания. Сейчас, предприятия общественного питания ушли с рынка. У них сегодня чек заказа - около 20 процентов от чека, который был стандартным в локдауна. Цена на мясо на рынке формируется, исходя из спроса и предложения. Если спрос резко падает, то цена на мясо стоит на месте, - рассказал экономист Олег Пендзин изданию ГолосUA.

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В мае цена будет такой же, потому что покупательная способность не повысится. Украинцы не смогут покупать больше.

780 грн будут стоить продукты для пасхальной корзины в этом году. В прошлом году она обошлась в 620 грн.

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