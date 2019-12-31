Судьба гривны в 2020 году: Гончарук дал прогноз

По словам Гончарука, укрепление национальной валюты в конце 2019 свидетельствует о том, что украинцы начинают больше доверять государству. ФОТО: rbc.ua

В 2020 году сохранится тенденция на укрепление курса гривны относительно иностранных валют.

Такие ожидания высказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью 24tv.

"Я думаю, что тенденция к укреплению гривны, которая была в этом году, сохранится и в следующем. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращается доверие к государству", – сказал он.

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Ослабление гривны перед праздниками в правительстве воспринимают как традиционное явление.

"Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед Новым годом со спекулятивным спросом. Традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, чтобы приобрести какие-то подарки, или иным образом потратить деньги", – отметил Гончарук.

Как ожидают банкиры, доллар снова начнет дешеветь после новогодних праздников. Резкое изменение тренда длительного укрепления гривны на ее стремительное ослабление связывают с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, и со стартом рождественских каникул в Европе и США.