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вторник, 17 декабря 2019 21:10

Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации

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Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Есть две модели монетизации - наличная и безналичная. Субсидию в безналичной форме получают граждане, обратившиеся в органы соцзащиты после 15 октября. Фото: Патріоти України

С начала года в Украине заработала программа монетизации субсидий. Она упростила не только администрирования. Теоретически позволила людям экономить средства, рассказал Gazeta.ua директор исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Раньше отделы субсидий рассылали средства всем поставщикам услуг, какие только есть. Например, в Киеве их более 200. Теперь деньги "на руки" получают люди. Далее сами рассчитываются за коммунальные услуги, которые потребили за месяц", - объясняет Сергиенко.

Принципиальным недостатком монетизации называет то, что субсидию рассчитывают по заниженным нормам.

"В Киеве, например, норматив потребления холодной воды составляет 4,5 кубометра, горячей - 3. Однако помощь насчитывают только на 2,4 "кубы" холодной и 1,6 горячей воды. Если и удастся сэкономить, то какие-то копейки. Не надо забывать о драконовских правилах получения помощи. Через них субсидию в этом сезоне потеряли половина домохозяйств", - говорит эксперт.

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Пока есть две модели монетизации - наличная и безналичная. Субсидию в безналичной форме получают граждане, обратившиеся в органы соцзащиты после 15 октября.

"Это неудобно и опять же деньги проходят мимо людей. Систему до сих пор не отработали. Правда со следующего года обещают разрешить изменять форму начисления субсидий в любой момент", - подытожил Сергиенко.

С 1 января 2019-го субсидию "на руки" получили семьи, обратившихся за помощью впервые. С 1 мая - те, кто получает субсидию много лет. В частности, оформляют помощь и на лето. Остальным домохозяйствам "живые" деньги начали выплачивать с октября. Теперь люди самостоятельно оплачивают полный коммунальный счет.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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