Субсидии будут нужны 95% украинцев

До 30 июня тариф на электроэнергию для населения останется неизменным. Фото: Елена Луценко.

Если правительство отменит возложение специальных обязанностей по ценам на газ и электроэнергию для населения, большинство украинцев будут нуждаться в субсидиях. Государственный бюджет Украины не сможет покрыть такой большой запрос.

Государственных субсидий потребует 90-95% населения, если Кабмин решит установить реальную рыночную цену на газ и электроэнергию. Это будет провалом социальной и тарифообразующей политики, пишет "Первый Деловой".

20 дней в мае цена на газ для населения не изменится. Правительство продлило на этот период режим специальных обязательств. Поставщики газа должны продавать его по определенной правительством цене.

До 30 июня тариф на электроэнергию для населения также останется неизменным. Если бы правительство не продлило срок действия фиксированной цены, тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая стали бы рыночными. И выросли в два-три раза.

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"Наша концепция - это рыночная экономика и рыночные цены", - сообщал еще в январе премьер Денис Шмыгаль.

С 1 мая бытовых потребителей газа автоматически перевели на годовой тарифный план.