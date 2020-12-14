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понедельник, 14 декабря 2020 17:59

Стоимость газа в Европе выросла до рекордной отметки: как это повлияет на платежки украинцев

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Стоимость газа в Европе выросла до рекордной отметки: как это повлияет на платежки украинцев
Тарифы для украинцев будут повышаться. Фото: pixabay.com

Цена на газ на голландском хабе TTF выросла до $ 199,7 за тысячу кубометров. Это отразится на украинских тарифах.

Если газ дорожает на европейских биржах, значит, тарифы для украинцев будут повышаться. Сейчас цена на газ в Европе достигла максимальной отметки с 8 марта 2019 года, рассказывает Obozrevatel.

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Цена газа для производителей тепла учитывает изменение цен на европейских газовых хабах. С августа 2020 поставщики газа сами формируют тариф на основе биржевой цены по состоянию на 25-е число каждого месяца.

Стоимость газа зависит от погоды в Европе, поведения "Газпрома" и того, как частные компании, которые закачали газ в хранилища, будут решать вопрос о его продаже.

Облгазы перечислили тарифы на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен. В результате суммы в платежках увеличатся в разы.

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