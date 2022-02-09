Ставки за проезд для крупногабаритных и тяжеловесных грузовиков выросли вдвое

Проезд грузовиков приведен в соответствие с нормами ЕС. Фото:ixbt.com

Кабинет министров на заседании в среду внес изменения в положение о габаритно-весовых параметрах транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильными дорогами общего пользования. Согласно изменениям, ставки за проезд таких грузовиков приведены в соответствие с нормами ЕС. Об этом сообщает ЦТС.

Правительство вдвое увеличило в два раза ставки платы за проезд по дорогам общего пользования для транспортных средств и самоходных механизмов, чьи весовые или габаритные параметры превышают нормативные. Это тоже отвечает нормам Евросоюза.

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Для балансодержателей автодорог местного значения (облгосадминистрация) Кабмин разрешил предусмотреть право устанавливать допустимые параметры фактической массы и нагрузку на ось в пределах фактически допустимой нагрузки на дорожное покрытие. Кабмин также отменил запрет на движение по местным дорогам для тяжеловесных транспортных средств.

Ранее движение транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 7 тонн или фактической массой свыше 24 тонн автодорогами местного значччения было запрещено.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января, 57,1% респондентов считают, что в нынешней ситуации важнее тратить деньги на укрепление Вооруженных сил Украины, а не на реализацию "Большого строительства".