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четверг, 31 октября 2019 09:08

Стало известно, в каком городе Украины самая большая зарплата

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Стало известно, в каком городе Украины самая большая зарплата
Стало известно, где самая большая средняя зарплата украинцев. Фото:Vgorode.ua

Наибольшую среднюю зарплату украинцы получают в Мариуполе.

"Где больше средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места (почти одинаковые зарплаты)", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

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Украинцы с 5 ноября смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений.
Нацбанк отменяет лимит 150 тыс. грн в день. С ноября покупать валюту в кассах банков или онлайн можно будет на неограниченную сумму.

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31
октября

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