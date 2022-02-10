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четверг, 10 февраля 2022 14:37

Стало известно, сколько государство заработало на растаможке "евроблях"

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Стало известно, сколько государство заработало на растаможке &quot;евроблях&quot;
Льготный период разрешал упрощенное таможенное оформление. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Государственный бюджет с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022-го получил 3 млрд грн за растаможку 88 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по льготным условиям.

"8 февраля завершился период действия упрощенного таможенного оформления и налогообложения б/у авто с иностранной регистрацией. Всего оформлено более 88 тыс. таких транспортных средств, в госбюджет уплачено более 3 млрд грн", – сообщила Государственная таможенная служба.

11 ноября 2021 завершился основной 180-дневный льготный период, в течение которого украинцы растаможили 83 тыс. авто. А 8 февраля завершился 270-дневный период, в течение которого растаможить такие автомобили могли участники боевых действий в ООС.

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Наибольшее количество авто растаможено на Закарпатской таможне – 15,195 тыс. автомобилей, на Киевской – 11,084 тыс. авто, Одесской – 10,471 тыс. авто, Ивано-Франковской – 6,027 тыс. авто, Черновицкой – 5,636 тыс. авто, свидетельствуют обнародованные Госта.

Льготный период разрешал упрощенное таможенное оформление легковых автомобилей и авто для перевозки грузов массой до 3,5 тонны, которые были ввезены в таможенных режимах временного ввоза или транзита и на 31 декабря 2020 находились в Украине, а также с года выпуска которых прошло 5 лет и больше.

На льготное растаможивание давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО – 270 дней.

Автомобили облагали налогом по льготной ставке — акцизной и на добавленную стоимость.

Один человек мог растаможить один автомобиль. Стоимость услуги зависела от возраста машины, объема и типа двигателя.

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10
февраля

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