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среда, 03 ноября 2021 17:06

Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
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В Украине стают все популярнее так называемые "битки из США". Это автомобили, попавшие в аварию в США или Канаде. Страховые компании продают их на аукционах Copart, IAAI, Manheim. Украинцы покупают машины через Интернет, заказывают доставку. "Битки" привозят в порт в Одессу морскими контейнеровозами, владельцы их растаможивают и ремонтируют. Автомобили обходятся дешевле, чем купить готовую на рынке, но существуют риски
Фото: Вадим Добровольский, РБК-Украина
Киев входит в десяток городов мира с крупнейшими автомобильными пробками. С каждым месяцем будет двигаться к лидерам списка. Подобная транспортная ситуация настигнет и другие города-миллионники Украины. Двигаться на автомобиле станет все проблематичнее, мест для парковки и стоянок будет все становиться меньше
Самой популярной новой моделью в Украине по итогам 10 месяцев 2021 стал кроссовер Kia Sportage. Имеет удачный дизайн, высокое качество и относительно умеренную цену. Стоит от 543 тыс. грн. Производитель дает гарантю на автомобили 7 лет или 150 тыс. км пробега
Автомобильный рынок "Центральный" считают самой большой площадкой для продажи подержанных автомобилей в Украине. Находится в Киеве по ул. Столичное шоссе, 104 – территории бывшего села Чапаевка. Здесь одновременно могут разместиться до 3 тыс. автомобилей. Рынок имеет несколько зон — для подержанных советских автомобилей стоимостью до 5 тысяч долларов, подержанных иномарок стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов, почти новых машин премиум-брендов стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов, микроавтобусов и автобусов, небольших грузовиков, коммерческого и специального транспорта, мототехники
Китайский производитель автомобилей Chery продает в Украине 6 моделей кроссоверов: Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Jetour X70. Стоят от 286,5 тыс. грн. Вошли в пятерку самых популярных новых автомобилей среди украинцев, с начала года купили 488 таких

С начала 2021 года украинцы купили 936 тыс. автомобилей – больше всего за последние 10 лет. Данные были зафиксированы на площадке по продаже автомобилей RST.ua и в компании "Укравтопром".

На каждую новую машину приходится 10 подержанных - за 10 месяцев украинцы приобрели почти 84,1 тыс. легковушек из салона и 851 тыс. из рук. В сентябре зафиксировали абсолютный рекорд – автовладельцами стали 143 379 украинцев.

Российские "ВАЗы" ушли в прошлое

10-12 лет назад украинцы чаще всего покупали новые российские ВАЗы, отечественные Daewoo Lanos, Chevrolet и чешские Skoda. Реже - корейские "Kia" и "Hyundai", японские "Mitsubishi" и немецкие "Volkswagen".

Автор: http://uavto.kiev.ua/
  Автомобильный рынок "Центральный" считают самой большой площадкой для продажи подержанных автомобилей в Украине. Находится в Киеве по ул. Столичное шоссе, 104 – территории бывшего села Чапаевка. Здесь одновременно могут разместиться до 3 тыс. автомобилей. Рынок имеет несколько зон — для подержанных советских автомобилей стоимостью до 5 тысяч долларов, подержанных иномарок стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов, почти новых машин премиум-брендов стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов, микроавтобусов и автобусов, небольших грузовиков, коммерческого и специального транспорта, мототехники
Автомобильный рынок "Центральный" считают самой большой площадкой для продажи подержанных автомобилей в Украине. Находится в Киеве по ул. Столичное шоссе, 104 – территории бывшего села Чапаевка. Здесь одновременно могут разместиться до 3 тыс. автомобилей. Рынок имеет несколько зон — для подержанных советских автомобилей стоимостью до 5 тысяч долларов, подержанных иномарок стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов, почти новых машин премиум-брендов стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов, микроавтобусов и автобусов, небольших грузовиков, коммерческого и специального транспорта, мототехники

Предпочтения автовладельцев изменились. Среди новых автомобилей наиболее популярны сейчас модели японского производителя Toyota. В октябре украинцы купили 1244 таких. Чаще всего берут из-за устоявшегося стереотипа "Toyota не ломается".

На втором месте по популярности – французская марка Renault с 926 проданными машинами, третьем – корейская Kia, 668 проданных машин. В пятерке лидеров впервые оказалась китайская марка Chery. Украинцы приобрели 488 моделей этого бренда. За ней следует японский производитель Mitsubishi, продавший 456 машин.

Чаще всего берут из-за устоявшегося стереотипа "Toyota не ломается"

Самой популярной новой моделью в Украине стал кроссовер Kia Sportage. Имеет удачный дизайн, высокое качество и относительно умеренную цену. Стоит от 543 тыс. грн.

Автор: https://www.autocentre.ua/
  Самой популярной новой моделью в Украине по итогам 10 месяцев 2021 стал кроссовер Kia Sportage. Имеет удачный дизайн, высокое качество и относительно умеренную цену. Стоит от 543 тыс. грн. Производитель дает гарантю на автомобили 7 лет или 150 тыс. км пробега
Самой популярной новой моделью в Украине по итогам 10 месяцев 2021 стал кроссовер Kia Sportage. Имеет удачный дизайн, высокое качество и относительно умеренную цену. Стоит от 543 тыс. грн. Производитель дает гарантю на автомобили 7 лет или 150 тыс. км пробега

"За последние годы спрос на новые бюджетные машины упал, – говорит автомобильный эксперт Тарас Брязгунов. - Потенциальные покупатели новых недорогих легковушек чаще выбирают подержанные автомобили высшего класса. Поэтому с украинского рынка почти исчезли французские модели В-класса".

Рост спроса на китайские Chery эксперт называет феноменом.

С украинского рынка почти исчезли французские модели В-класса

"Они выпустили 6 недорогих кроссоверов, – объясняет. - Дешевые, относительно качественные, современные, отвечают требованиям потребителя. Все модели есть в достаточном количестве на складах, покупателям не нужно месяцами ждать".

Количество проданных новых автомобилей к концу года приблизится к 100 тыс.

"Но в последние недели продажи падают, в октябре купили на 18 процентов меньше, чем в сентябре, – объясняет эксперт. - Причина общемировая – нехватка микрочипов. В мире останавливаются фабрики, конвейеры, производственные линии. Некоторые модели украинцы ждут по несколько месяцев".

5-7 лет назад самыми популярными автомобильными кузовами среди украинцев были седаны и пятидверные хэтчбеки. Сейчас все больше берут кроссоверы: компактные, среднеразмерные, полноразмерные. Седаны отошли в прошлое, хэтчбеки теряют популярность.

Автор: https://www.autozaz.kiev.ua/
  Китайский производитель автомобилей Chery продает в Украине 6 моделей кроссоверов: Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Jetour X70. Стоят от 286,5 тыс. грн. Вошли в пятерку самых популярных новых автомобилей среди украинцев, с начала года купили 488 таких
Китайский производитель автомобилей Chery продает в Украине 6 моделей кроссоверов: Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Jetour X70. Стоят от 286,5 тыс. грн. Вошли в пятерку самых популярных новых автомобилей среди украинцев, с начала года купили 488 таких

Б/у Lanosы, Volkswagen Passat и Skoda Octavia

Чаще украинцы выбирают подержанные машины – в сентябре купили 143 379 легковушек с пробегом. Это абсолютный рекорд продаж. Берут в основном Daewoo Lanos, Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

Сейчас все больше берут кроссоверы: компактные, среднеразмерные, полноразмерные

Чаще всего украинцы ищут подержанные автомобили ценой от $5 тыс. до $6 тыс. - 135-160 тыс.грн. Такие результаты исследования опубликовала самая большая площадка объявлений OLX. Аналитики опросили более 10000 респондентов.

Автор: https://focus.ua/
  10-12 лет назад самыми популярными новыми автомобилями среди украинцев были российские ВАЗы, отечественные Daewoo Lanos, Chevrolet и чешские Skoda. Сейчас "Лады" популярны только в селах и небольших райцентрах, Daewoo и Skoda- на рынке подержанных машин. Лидерами по продаже новых машин стали японские Toyota, французские Renault, корейские Kia, китайские Chery и японские Mitsubishі.
10-12 лет назад самыми популярными новыми автомобилями среди украинцев были российские ВАЗы, отечественные Daewoo Lanos, Chevrolet и чешские Skoda. Сейчас "Лады" популярны только в селах и небольших райцентрах, Daewoo и Skoda- на рынке подержанных машин. Лидерами по продаже новых машин стали японские Toyota, французские Renault, корейские Kia, китайские Chery и японские Mitsubishі.

"Новые и подержанные машины чаще всего покупают в городах-миллионниках – Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, – отмечают аналитики сайта OLX. – Среди областей первое место по количеству продаж занимает Киевская. Хуже всего покупают в Житомирской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Автобум спровоцировал коронавирус

Увеличение спроса на автомобили в Украине обусловлено рядом факторов. Важнейший – пандемия коронавируса COVID-19.

"Людям нужно передвигаться, – говорит автоэксперт Тарас Брязгунов. – В общественном транспорте это опасно. Эпидемические ограничения усложнили передвижение. Люди стремятся к независимости, переходят на личный транспорт".

Второй причиной роста продаж является увеличение кредитных программ.

"7-10 лет назад средняя ставка по кредиту на новую легковушку была 17-19% в год, сейчас – 7-9%, - говорит Тарас Брязгунов. – На это частично повлияла уменьшенная инфляция и договоренности автосалонов с банками.

С 2020 года начали действовать совместные программы между банками и автосалонами. К примеру, автомобильная корпорация Stellantis продает 25% машин в кредит. Французский производитель Renault отдает машины подешевле, если их покупают в кредит. Скидка достигает $1 тыс. Многие салоны предлагают программы с практически нулевой процентной ставкой, если покупатель оплачивает половину стоимости машины сразу, а остальные — в течение года".

Третьей причиной роста продаж автомобилей есть вид оформления украинцев на рабочем месте. Сейчас все больше трудятся как физические лица-предприниматели, а не штатные работники компании. Таким людям банки предоставляют кредиты быстрее и проще.

Французский производитель Renault отдает машины подешевле, если их покупают в кредит

"Банкам легче проверить настоящие доходы и расходы предпринимателя", - объясняет Тарас Брязгунов.

Евробляхи и "битки" из США

С 2017-го подержанные автомобили существенно подешевели.

"В Украине их стало гораздо больше, – говорит автомобильный эксперт Тарас Брязгунов. – Их все чаще везут из Европы. Это так называемые евробляхи, которые потом растаможивают.

Обретает популярность схема привоза автомобилей с аукционов в США, так называемых "битков". Там можно дешево купить свежий автомобиль, попавший в аварию. Американцам выгоднее продать ударенную машину на аукционе, чем восстанавливать".

Автор: Вадим Добровольский, РБК-Украина
  В Украине стают все популярнее так называемые "битки из США". Это автомобили, попавшие в аварию в США или Канаде. Страховые компании продают их на аукционах Copart, IAAI, Manheim. Украинцы покупают машины через Интернет, заказывают доставку. "Битки" привозят в порт в Одессу морскими контейнеровозами, владельцы их растаможивают и ремонтируют. Автомобили обходятся дешевле, чем купить готовую на рынке, но существуют риски
В Украине стают все популярнее так называемые "битки из США". Это автомобили, попавшие в аварию в США или Канаде. Страховые компании продают их на аукционах Copart, IAAI, Manheim. Украинцы покупают машины через Интернет, заказывают доставку. "Битки" привозят в порт в Одессу морскими контейнеровозами, владельцы их растаможивают и ремонтируют. Автомобили обходятся дешевле, чем купить готовую на рынке, но существуют риски

Транспортный коллапс, километровые пробки и заоблачные цены на СТО

Увеличение количества легковых автомобилей приведет к ряду проблем.

"Самая первая и самая большая — это километровые пробки в городах-миллионниках, транспортный коллапс, – предупреждает Тарас Брязгунов. - Киев уже входит в десяток городов мира с самыми большими пробками. С каждым месяцем будет двигаться к лидерам этого списка. Такие же проблемы настигнут Днепр, Одессу, Харьков, Львов. С каждым днем острее будет проблема стоянок".

Автор: https://ukranews.com/
  Киев входит в десяток городов мира с крупнейшими автомобильными пробками. С каждым месяцем будет двигаться к лидерам списка. Подобная транспортная ситуация настигнет и другие города-миллионники Украины. Двигаться на автомобиле станет все проблематичнее, мест для парковки и стоянок будет все становиться меньше
Киев входит в десяток городов мира с крупнейшими автомобильными пробками. С каждым месяцем будет двигаться к лидерам списка. Подобная транспортная ситуация настигнет и другие города-миллионники Украины. Двигаться на автомобиле станет все проблематичнее, мест для парковки и стоянок будет все становиться меньше

В Украине до сих пор нет государственной стратегии по избежанию транспортного коллапса.

"По всей стране строят не новые дороги, а реставрируют старые по старому стандарту – по одной полосе в каждом направлении, без подземных пешеходных переходов, современных развязок, – говорит автоэксперт. – Недавно мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую транспортную стратегию города. Предусматривает оплату за стоянку во дворах и обочинах, перехваточные парковки. Эффект трудно спрогнозировать. В Киеве сегодня есть 7 перехватывающих паркингов возле метро. Надлежащим образом не работают, потому что рассчитаны на малое количество машин. До сих пор не решили проблему транзита грузовиков через столицу. Киеву нужна новая большая кольцевая дорога.

Американцам выгоднее продать ударенную машину на аукционе, чем восстанавливать

Увеличение количества автомобилей спровоцирует удорожание услуг автомастерских, моек, шиномонтажей.

"Стоимость работ на СТО в Украине ежегодно растет. Но все равно стоят дешевле, чем во Франции, Германии, Италии, Австрии. Дорогое обслуживание — главная причина, почему европейцы избавляются от подержанных машин. Им выгоднее купить новую, чем чинить старую".

В мае 2021 года в Украине резко возрос показатель продаж новых автомобилей - украинцы приобрели более 8,5 тыс. машин, сообщает "Укравтопром". По сравнению с маем прошлого года спрос вырос на 43 процента. Это самый высокий майский результат с 2013 года.

Автор: Владимир Мукан
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