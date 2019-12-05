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четверг, 05 декабря 2019 18:12

Сравнили экономику Украины прошлых лет и сейчас. Лучшей макроэкономической картины еще не было

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Сравнили экономику Украины прошлых лет и сейчас. Лучшей макроэкономической картины еще не было
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб: "В Украине сейчас баланс фундаментальный, а не краткосрочный". Фото: Економічна правда

В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас. Большие темпы экономического роста были, инфляция была ниже, но лучшей общей комплексной макроэкономической картинки не было, говорит заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"В 2005-2007 годах рост экономики был выше, но и инфляция высокая. В 2012-2013-х опять же дефицит текущего счета почти 9% ВВП. В 2011 году резервы были $40 миллиардов, но страну экономически порвало быстро. Сейчас таких макроэкономических дисбалансов нет. Например, за 10 месяцев дефицит текущего счета платежного баланса составил $3,4 миллиарда. В прошлом году - $4,1 миллиарда. Так что экономика растет, в процентах к ВВП результат еще лучше: дефицит составит 2,8% ВВП, тогда как в прошлом году было 3,9% ВВП", - объясняет Сологуб, пишет "Інтерфакс".

Темпы роста экспорта в этом году - 8,1%, импорта, без "евроблях", - 6,8%. То есть экспорт растет лучше, чем импорт.

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"В отдельных отраслях жалуются на засилье европейского импорта через зону свободной торговли с ЕС. Однако и экспорт растет, потому что есть зона свободной торговли. Мы экспортируем не только в Европу, но и в другие страны", - говорит он.

Дмитрий Сологуб подытожил, что в Украине сейчас баланс фундаментальный, а не краткосрочный. Ситуация лучше, чем была перед кризисом 2008 года.

Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП. В 2020 году аналитики и в дальнейшем ожидают 3,8-процентный ВВП.

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