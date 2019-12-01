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воскресенье, 01 декабря 2019 17:20

Украинскую экономику ожидает ухудшения

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Украинскую экономику ожидает ухудшения
Экономика Украины ухудшится в 2020 году Фото: novayagazeta.ru

Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП.

В 2020 году аналитики и в дальнейшем ожидают 3,8-процентный ВВП, передает "Интерфакс-Украина".

"Рост экономики ускорится в этом году примерно до 4%. Но, несмотря на толчок к инвестициям, мы прогнозируем умеренное замедление в 2020 году на фоне снижения транзита газа и определенного негативного краткосрочного влияния земельной реформы", - объясняют аналитики.

В 2021 году рост экономики должен повысится до 4,5%.

При этом аналитики не изменили прогноз курса гривны в 2019 году - 25 грн за доллар при некотором ослаблении курса нацвалюты в дальнейшем: в 2020-м - 26,5 грн за доллар, в 2021-м - 27,5 грн за доллар.

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Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз дефицита текущего счета в 2019 году - с 2,8% ВВП в октябрьском обзоре до 2,9% ВВП, однако улучшили ожидания этого показателя в 2020-м - с 3,8% до 3, 4%. В 2021-м дефицит текущего счета ожидается на уровне 5%.

Эксперты ожидают утверждения новой программы с МВФ в первом квартале 2020 года, после чего Украина в течение года получит два транша.

"Основные требования касаются земельной реформы, законопроект которой прошел первое чтение и предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, и поправок в банковское законодательство, которые предотвратили бы отмене национализированного банка и, вероятно, вскоре будут зарегистрированы в парламенте", - отмечается в прогнозе .

Аналитики американского финансового холдинга JP Morgan улучшили оценку курса гривны до конца 2019 до 25 гривен за доллар с 25,5 гривен за доллар месяцем ранее.

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