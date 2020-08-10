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понедельник, 10 августа 2020 16:02

Спрогнозировали курс доллара на неделю

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Спрогнозировали курс доллара на неделю
Первая неделя августа для наличного курса доллара отметилась снижением на 10 коп. - до 27,5 грн/долл. Фото: pixabay.com

К концу недели доллар в обменниках при продаже подешевеет до 27,15 грн. Покупать валюту будут по 27,40 грн/долл.

"Если не будет новых потрясений, курс установится на уровне 27,3-27,5 гривны за доллар", - говорит аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

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Первая неделя августа для наличного курса доллара отметилась снижением на 10 коп. - до 27,5 грн/долл. Это связано со стабилизацией доллара на мировых рынках.

"Нацбанк не участвует в торгах и не проводит активных интервенций. Также снизилась активность участников рынка. Средний объем торгов снизился до менее чем $300 миллионов с $500 миллионов на предыдущей неделе. Это говорит о снижении ажиотажа на рынке", - говорит аналитик.

Национальный банк Украины на 10 августа установил курс доллара на уровне 27,64 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

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