Спрогнозировали курс доллара до конца лета

Доллар с сентября по ноябрь подорожает до 28 грн. Фото: ONLINE.UA

Летом ситуация с курсом доллара будет стабильной. Американская валюта будет стоить в пределах 26,3-26,8 грн.

"К сентябрю украинцев ждет валютное затишье, как было два последних года. Ведь экономика Украины хоть и медленно, но стабильно растет, а летом деловая активность традиционно падает", - говорит экономист Александр Охрименко, пишет Сегодня.

По его словам, на рынке сейчас предложение валюты больше, чем спрос на нее. Ведь деньги в Украину активно переводят трудовые мигранты.

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"Правда спекулятивный рост курса могут вызвать парламентские выборы в июле. Но вероятность такого небольшая", - пояснил Александр Охрименко.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, доллар с сентября по ноябрь подорожает до 28 грн. Но обвала гривны не будет.

В Украине с 20 июня бизнесу не обязательно продавать 30% валютной выручки на межбанке. Нацбанк отменил очередное валютное ограничение. Дефицита валюты не будет, заверили в НБУ. Ведь предприниматели обычно продают 90% от своей выручки. Таким образом Нацбанк планирует улучшить условия ведения бизнеса в Украине.