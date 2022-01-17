Спор monobank с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском суде

Юридический спор между владельцами monobank и Дмитрием Дубилетом не урегулирован. Если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий юридической компании AVELLUM, представляющая интересы одного из акционеров monobank.

"Сейчас спор между владельцами monobank и господином Дмитрием Дубилетом не урегулирован, хотя стороны провели несколько раундов предметных переговоров. Если эти переговоры в конечном итоге не приведут к конструктивному решению, которое устроит все стороны и защитит интересы monobank и всех его участников, спор, скорее всего, будет решаться в английском суде", - сообщили в компании.

Также юристы прокомментировали недавнее привлечение инвестиций Fintech Farm, которая принадлежит Дмитрию Дубилету.

"Привлечение господином Дубилетом инвестиций напрямую не влияет на ситуацию и возможное развитие конфликта", - резюмировали в AVELLUM.

Экс-совладелец monobank Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank. Проект Дубилета визуально оказался сильно похожим на monobank. После этой новости появилась информация о конфликте monobank с Дубилетом. Весной 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета в связи с подозрением в причастности к растрате.