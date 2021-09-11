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суббота, 11 сентября 2021 13:08

СНБО возьмется за банковскую сферу

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СНБО возьмется за банковскую сферу
Данилов пообещал проверить возможных сообщников Коломойского. Фото: pexels.com

Совет нацбезопасности и обороны исследует ситуацию в банковском секторе.

"Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента - это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming, сообщает "Українська правда".

По мнению Данилова злоупотребления Игоря Коломойского с "Приватбанком" не были бы возможными без сообщников в Нацбанке.

"Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать, что если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего делать. Это организация, которая должна была контролировать все эти вещи. Но они сегодня все работают на своих должностях, они уважаемые, они должны идти одной группой к тому процессу, который мы забрасываем Игорю Валерьевичу Коломойскому", - сказал он.

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"Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но некоторые вещи, которые происходят в нашей банковской системе, не удивляют. 96 млрд мы заплатили за ту ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют", - добавил Данилов.

Украинская армия может освободить оккупированные Россией Донецк и Луганск, если ей дадут такую ​​команду. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Право на власть".

"Мы сегодня на заседании СНБО приняли ракетную программу развития наших Вооруженных сил. И сразу начинается поношение ВСУ. Друзья, мы справимся", - заявил он.

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