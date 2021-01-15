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пятница, 15 января 2021 18:40

Шмыгаль пообещал МВФ, что регулирование рынка газа не будет

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Шмыгаль пообещал МВФ, что регулирование рынка газа не будет
Фиксированную цену на газ он не считает регулированием. Фото: pexels.com

Кабмин заявил МВФ, что государственного регулирования цен на рынке газа не будет.

"В Украине работает миссия МВФ. Мы ведем диалог на уровне министерства, Кабинета министров. Они слышали аргументы, понимают, о чем идет речь. Мы подчеркиваем, что не отказываемся и не собираемся отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям. Мы ввели прайскеп верхней границы, но никакого госрегулирования не предвидится", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украине 24".

Ограничения на уровне 6,99 грн не означает отказ правительства от рынка газа.

"В Украине в прошлом году ввели рынок газа. Это дало возможность получать справедливую рыночную цену. Сегодня в связи с рыночными факторами цена на рынке растет", - отметил премьер.

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Правительство занимается также вопросам формирования годового тарифа.

"Мы будем изучать годовой продукт. Возможно, он будет дешевле. Возможно, цена будет колебаться. Но это будет понятная цена", - добавил Шмыгаль.

Правительство хочет разработать газовый проект, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это должно защитить украинцев от непредсказуемого роста тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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