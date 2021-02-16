Смогут ли украинцы оплачивать коммуналку после повышения тарифов - исследование

91% украинцев не готов отнестись с пониманием к повышению тарифов. Фото: unsplash

75% украинцев сказали, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов на газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию.

17% опрошенных считают, что смогут покрывать суммы в платежках, говорится в исследовании Research & Branding Group.

Более высокий уровень готовности оплачивать счета после повышения тарифов отмечается среди молодежи до 30 лет и жителей областных центров. Наименьший - среди украинцев возрастной категории "60+" и жителей южных областей.

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91% украинцев не готов отнестись с пониманием к повышению тарифов. Противоположной позиции придерживается 6% жителей страны, еще 3% - не определились.

Опрос проводился с 20 по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с январем 2020-го составила 6,1%, а по отношению к декабрю 2020 года - 1,3%.