Сколько в Украине 100-летних пенсионеров

В сентябре на пенсию украинцам направили 585,6 млн грн. Фото: pon.org.ua

В Украине насчитывается 1078 пенсионеров в возрасте от 100 лет.

"Это самое большое количество за всю историю существования Пенсионного фонда Украины", - сообщила в Facebook глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. 76% всех - пенсионеры по возрасту. Их насчитывают 8,59 млн человек. В среднем они получают 3009,11 грн в месяц.

В сентябре на пенсию украинцам направили 585,6 млн грн.

Кабмин сократил перечень профессий, которые дают в 50 лет право на пенсию для женщин со стажем 20, мужчин - 25 лет. Соответствующее решение приняли 14 августа. Из перечня специальностей исключили верховых доменных печей, машинистов тельферов, занятых на "горячих" участках работ, укладчиков проката.