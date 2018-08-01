Сколько украинцы задолжали за коммуналку

За холодную воду и водоотвод за полгода задолженность выросла на 1 млрд грн. Фото: korrespondent.net

В Украине выросли долги за коммунальные услуги. По состоянию на 30 июня за поставки газа украинцы задолжали 16,8 млрд грн. На 1 января сумма была меньше - 12,1 млрд грн.

За отопление и горячую воду в июне долг составлял 11,4 млрд грн. На начало января - 11,1 млрд грн, сообщает Госстат.

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За холодную воду и водоотвод за полгода задолженность выросла на 1 млрд грн. В январе она составляла 1,7 млрд грн. В июне - 2,7 млрд грн.

3,9 млрд грн украинцы должны за содержание домов и придомовых территорий. Выросли долги и за вывоз мусора с 0,4 млрд грн в начале января до 0,5 млрд грн на конец июня.

КГГА получила право закупать газ на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5. Это может привести к росту тарифов на горячую воду и тепло для населения.