Сколько туристов в прошлом году посетили Чернобыльскую зону

В 2020 году количество туристов сильно уменьшилась. Фото: УНН

Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тыс. туристов.

Об этом сообщает Госагентство развития туризма.

В 2019 году больше всего туристов прибыло из Великобритании - 18 тыс, по 10 тыс. из Польши и Германии, а также 6,5 тыс. из США.

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"Конечно, пандемия Covid-19 внесла свои коррективы, из-за закрытых границ и ограничений туристическая отрасль страдает больше всего. По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, такой успешный 2019, когда зону отчуждения посетило 124 тыс. туристов, сменился 2020 годом, когда по статистике десяти месяцев - только 31 720 посетителей. Для сравнения: октябрь 2019 - 17038 туристов и октябрь 2020 года - 7202. Положительным можно считать лишь то, что осенью этого года впервые среди туристов в зоне отчуждения было 90% украинцев", - говорится в сообщении.

С началу 2020 года Украину посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс служба Государственного агентства развития туризма.