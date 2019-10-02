Сколько стоят основные продукты в рационе украинцев

Среди хлеба более всего к цене добавил ржаной - 25% в год. Фото: Depositphotos

За год больше всего подорожали картофель и черный хлеб.

"Цена картофеля подпрыгнула вдвое. В среднем в крупных городах на начало сентября 2019-го стоила 15,8 гривен за килограмм", - объясняет директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет 112.ua

За год на 24% подорожал лук. На 1 сентября килограмм продавали по 10,6 грн. Капуста выросла в цене на 13% - до 9 грн/кг. Свекла - на 12%. Стоит 8,2 грн/кг.

На 31% подешевела морковь. В среднем в сентябре стоила 10,3 грн/кг.

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Среди хлеба больше всего добавил ржаной - 25% в год. В сентябре килограмм в среднем продавали по 21,9 грн. Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23% - 19,2 грн/кг.

Пшеничный из муки высшего сорта добавил 22%. В среднем стоит 27,1 грн/кг. Батон вырос в цене на 21% - до 14,1 грн/500 г.

В этом году картофелем в Украине засадили 1,4 млн га - на 1% меньше, чем в прошлом году. Сократились площади под помидорами и огурцами. В то же время на 4-5% больше высадили капусты и лука - 66,2 и 55,2 тыс. га соответственно. Столовой свеклой засеяли 39 тыс. га. - на 2,6% больше, чем в прошлом году.