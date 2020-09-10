Сколько стоит валюта перед выходными

Доллар подорожал на 1 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 11 сентября установил курс доллара на уровне 27,83 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 20 коп. Стоит 32,96 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,81 грн. Продают по 27,89 грн.

За евро предлагают 32,74 грн. Продают по 32,95 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.