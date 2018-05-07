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понедельник, 07 мая 2018 11:22

Сколько стоит курятина в украинских супермаркетах

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В апреле в Украине до 55,20 грн подорожала курятина. Цена выросла на 50 коп. за кг.

Такие данные приводит Госстат. Однако в украинских супермаркетах продукт наоборот подешевел. Стоимость филе курятины уменьшилось на 60 коп. Сейчас стоит 91,1 грн, пишет tsn.ua.

Автор: tsn.ua
  Данные "Инфляционного барометра" за апрель 2018-го.
Данные "Инфляционного барометра" за апрель 2018-го.

Об этом свидетельствуют онлайн показатели "Инфляционного барометра" Министерства экономического развития и торговли.

За последние годы наиболее популярным мясом среди украинцев является курятина. По результатам прошлого года украинцы потребили 1032 тыс. тонн курятины. В то же время сократились объемы потребления мяса свинины и говядины. Причинами этого являются низкая покупательная способность и рост себестоимости производства данных видов мяса.

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Дата
07
мая

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