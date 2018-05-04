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суббота, 05 мая 2018 21:10

Какое мясо украинцы покупают чаще всего

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За последние годы наиболее популярным мясом среди украинцев есть курятина. В апреле она подорожала с 54,6 до 55,2 грн за кг.

По результатам прошлого года украинцы потребили 1032 тыс. тонн курятины. В то же время сократились объемы потребления мяса свинины и говядины. Причинами этого являются низкая покупательная способность и рост себестоимости производства данных видов мяса, пишет ucab.ua.

Автор: ucab.ua
  Украинцы отдают предпочтение курятине. В частности из-за сравнительно низкой цене с другими видами мяса.
Украинцы отдают предпочтение курятине. В частности из-за сравнительно низкой цене с другими видами мяса.

В то же время ожидается подорожание мяса курицы. Ведь украинские производители продукта в основном ориентируются на экспортный рынок. Который в последнее время демонстрирует стабильный рост цен.

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В прошлом году в конце мая подорожали все виды мяса. Стоимость курятины в среднем выросла на 5%, свинины - на 27%, говядины - на 6%.
Автор: ucab.ua
  За прошлый год больше всего подорожала свинина.
За прошлый год больше всего подорожала свинина.

Перед майскими праздниками больше всего прибавили в цене овощи. Ведь продукты "борщевого набора" традиционно дорожают весной. Тогда запасы в хозяйствах сокращаются, а новый урожай еще не поступил на полки магазинов. Больше всего, 36,7%, прибавила в цене свекла. Капуста добавила 31,6%, а морковь - 29,4%.

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05
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