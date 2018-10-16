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вторник, 16 октября 2018 12:36

Сколько стоит бензин 16 октября

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Сколько стоит бензин 16 октября
Сети ОККО и WOG снизили цены на 50 коп. Фото: Уніан

После выходных крупные сети в среднем на 50 коп./л снизили стоимость бензина.

На АЗС ОККО и WOG топливо подешевело на 50 коп. Сети продают бензин марки А-92 по 33,99 грн/л, А-95 - по 34,99 грн/л, А-95+ - по 35,99 грн/л. На дизтопливо цена не изменилась. Стоит 33,49 грн/л, передает enkorr.

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Сети "Овис", Marshal, ZOG, "Катрал" и "Азовнефтепродукт" повысили цены на 0,4-1 грн/л. В то же время литр А-95 бензина стоит 31-33,5 грн.

"Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями. Теперь все зависит от цены на нефть. Сейчас она пошла вниз. На 10 октября нефть стоила $85 за баррель. Сегодня - $81. На следующей неделе стоимость бензина снизится минимум на 1 гривну", - сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

В Украине к концу 2018-го стоимость бензина А-95 подорожает на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах $78 за барр.

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16
октября

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