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вторник, 16 октября 2018 09:39

Добыча нефти в мире бьет рекорды

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Добыча нефти в мире бьет рекорды
Фото: Getty Images

В третьем квартале 2018-го объем мирового предложения нефти достиг 100,3 млн баррелей в сутки, а добыча "черного золота" и углеводородов достигла рекордных значений.

Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства International Energy Agency (IEA).

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В документе агентства отмечается, что показатель, включающий в себя добычу нефти, газоконденсатной жидкости и биотоплива, а также переработку сырья, на 2,3 млн баррелей превысил показатель аналогичного периода прошлого года и на 1,3 млн – результат за предыдущий квартал.

По прогнозам IEА, страны, не входящие в ОПЕК, увеличат объем добычи нефти 2019-го еще на 1,7 млн баррелей в сутки.

Увеличение добычи нефти со второго квартала происходило преимущественно в государствах-членах ОПЕК – за этот период картель нарастил производственные объемы на 500 тыс. баррелей в день, в то время в США добыча возросла на 400 тыс. Согласно результатам отчета, производство биотоплива также выросло на 300 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущим кварталом.

Эксперт спрогнозировал стоимость бензина на конец года. Прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/барр.

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