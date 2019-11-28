Сколько криптовалюты украли с начала года

На 32% бирж доступна торговля анонимными криптовалютами. Фото: Depositphotos

В этом году существенно выросло количество краж криптовалюты. Убытки в январе-сентябре 2019-го оценивают в $4,4 млрд.

В прошлом году убытки оценивали в $1,7 млрд, передает Reuters.

Атаки мошенников преимущественно спланированы. Они придумывают способы, как взломать систему. Ведь криптовалюта не используется для получения прибыли, а просто лежит на счетах.

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В 2019-м среди всех краж выделяют две самые масштабные. Первая - это схема финансовой пирамиды и сервис обмена PlusToken. Клиенты сервиса потеряли $2,9 млрд. Вторая - банкротство канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX после неожиданной смерти ее 30-летнего соучредителя и генерального директора. Только он знал пароль к оффлайновому кошельку биржи. Потери оценивают в $195 млн.

В то же время 120 криптовалютных бирж только 35% площадок имеют высокий уровень защищенности. 41% бирж имеют средний уровень безопасности, а 24% - слабый. Кроме того, на 32% площадках доступна торговля анонимными криптовалютами.

За последние несколько месяцев Bitcoin подешевел на 38%. 19 ноября держится на уровне $8540. Стоимость актива начала снижаться после летнего максимума $13800 в конце июня, заявил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.