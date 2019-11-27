Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні

В сети зафиксирован наибольший денежный перевод в биткоинах - 112 027,29 BTC. Это сумма более 900 млн. долларов. Комиссия составила менее 4 долларов. Отправитель и получатель неизвестны. Полную анонимность транзакций и открытость данных, а также защищенность системы обеспечивает технология блокчейн.

В технологической среде к биткоинам неоднозначное отношение. Их называют, как цифровым золотом, так и экспериментом, который все еще продолжается. В то же время появляются новые биржи, децентрализованные рынки и реестры управления записями.

Созданное Министерство цифровой трансформации Украины планирует легализовать криптовалюту и найти способы регулирования. Запускает свою цифровую валюту - е-гривну.

Об особенностях использования цифровой валютой и технологии блокчейна Gazeta.ua рассказал основатель проекта #HACKATHONHUB, владелец и руководитель IT-компании Gliesereum Ukraine Павел Чабанов.

Автор: #HACKATHONHUB В отличие от электронной гривны, гарантом надежности криптовалюты есть непобедимая математика - Павел Чабанов

О чем говорит факт такого большого денежного перевода биткоинов?

Скорее всего, участник биткоины-сообщества готовился к масштабной манипуляции на рынке. Возможно, владельцем адреса, с которого был сделан перевод, является государство. Если такое количество валюты попадет на рынок, то это очень сильно его тряхнет. Участник может продать свои биткоины за критически низкую цену и тем самым снизить стоимость всех криптовалют, которые к нему привязаны. Также факт транзакции говорит о том, что биткоины, как криптовалюта, стремительно развиваются. Это происходит за счет сообщества. Участники взаимодействуют между собой по правилам, которые появились за время существования этой криптовалюты. Такая положительная динамика дает биткоину реальный шанс на укрепление. Неизвестно, что произойдет, когда рынок переполнится и количество биткоинов достигнет своего предела. Валюта может обесцениться или взлететь в цене. Именно из-за ограниченности ресурсов биткоины называют цифровым золотом. Биткоины будут развиваться за счет новых договоренностей участников криптосообщества между собой. Например, уже сегодня в нескольких ресторанах Киева, как Pesto Cafe и Mister Twister можно расплатиться биткоинами. Просто потому, что участники так решили.

Существует мнение, что биткоины - это эксперимент. Почему так считают?

Криптография используется для проведения электронных платежей с 1990-х годов. Уже существуют десятки тысяч разновидностей криптовалют. Самыми популярными на данный момент являются Bitcoin, Ethereum и XRP. Все криптовалюты привязаны к родительской - биткоину. Его стоимость постоянно меняется, поскольку определяется только спросом участников свободного рынка криптосообщества. И крупными участниками, которые могут снижать или повышать стоимость за счет вливания в рынок крупных сумм. Биткоин был создан в 2009 году. Он появился в репозитории на GitHub и застыл. Это был прямой контакт цифровых объектов в виде токенов - учетной записи. В технической среде не было понимания ценности криптовалюты. Много лет после этого пользователи всего мира тестировали биткоины. Пробовали майнить - участвовать в создании биткоинов. Создатель биткоина до сих пор не известен. Исходный код был добавлен в систему от имени ника "Сатоши Накамото". Никто не знает кому он принадлежит. Первый адрес в блокчейн-системе, на котором лежит большая сумма биткоинов не активна с момента создания. Вся эта загадочность указывает на то, что биткоин был создан искусственно в качестве эксперимента. Цель этого эксперимента до сих пор не известна. Он все еще продолжается. В сети может быть создано ограниченное количество биткоинов - не больше 21 млн. Для того чтобы дойти до финальной точки понадобится еще несколько лет. Мой1 прогноз относительно перспектив развития биткоина такой - мировое сообщество признает безопасную децентрализованную систему управления экономикой. И дальше все, что будет происходить в мире денег будет происходить открыто, но без идентификации участников.

Какие преимущества и недостатки биткоина вы бы выделили?

Главный минус - отсутствие определенной установленной стоимости. К недостаткам также относятся тяжеловесность. И продолжительность выполнения операций, постоянно растет. Это связано с тем, что алгоритм криптовалюты становится сложнее и машине требуется больше времени для обработки, для подтверждения. Сейчас время продолжительности транзакции составляет в среднем от 20 минут до одного часа. Преимущества биткоина остаются неизменными. К ним относятся защищенность, анонимность данных, децентрализованность и отсутствие регулирования системы. Математики со всего мира подтвердили это через проверку формул и алгоритмов. Поэтому произошел скачок популярности биткоина, который до этого был ничего не стоил. Представьте денежные отношения, в которых нет центрального контролирующего органа. Участники знают о том, что находится на счету у каждого. Но они не идентифицированы, и поэтому - защищенные. Вероятность хакерских атак, направленных на хищение средств, сведена к минимуму. Это и есть биткоин.

В чем разница между криптовалютой и цифровой валютой?

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты. Ключевая разница между ними в том, что первая является децентрализованной и управляется большинством участников сообщества. А вторая - центральным органом. Ее выпуск и обращение осуществляется платежными системами и регламентируется банками и государством. Е-гривна будет именно цифровыми деньгами, а не криптовалютой. Поскольку контролироваться органами власти. Исторически цифровая валюта была до появления биткоина. Например, WebMoney и множество электронных денежных единиц для использования в играх. Но к ним не было доверия из-за наличия централизованного органа, который управляет балансом пользователей. Такой орган может оштрафовать вас и списать средства, взимать процент за транзакции. Или заблокировать ваш баланс.

Почему криптовалюта вызывает больше доверия?

Пользователи полагаются не на стабильность государственного финансового учреждения, а на математическую формулу в виде криптоелептических функций. Такая функция принимает в себя определенные данные на проверку, валдирует их по отношению к заявителям и возвращает положительный или отрицательный результат. То есть сообщает создано новая единица и принадлежит она тебе. Все современные криптовалюты построены на основе принципа децентрализованной базы данных - блокчейна. Чем больше узлов - тем стабильнее система. И именно поэтому ей доверяют. Такую базу данных невозможно сломать, в отличие от электронных систем или цифровых валют, которыми управляет один госорган. В цифровом мире каждый, кто умнее тебя, может тебя обмануть. Например, зайти в электронный реестр и переписать твое имущество на себя. Или списать твои деньги. В отличие от электронной гривны, биткоин-систему невозможно сломать, потому что она основана на децентрализованной технологии блокчейн. Гарантом надежности биткоина, в отличие от электронной гривны, является непобедимая математика, а не репутация определенного финансового учреждения.

Как использование криптовалюты регулируется государствами?

Криптовалюта легализована во многих странах мира. Среди них США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, Дания, Финляндия, Швеция, Южная Корея, Мальта и Новая Зеландия. Каждая из них имеет свое правовое поле и устанавливает правила обращения с криптовалютой в государстве. Но на самом деле регуляторной политики в цифровом мире не существует. Ты сейчас можешь зайти в интернет по любому адресу и смотреть порно, убийства - все что угодно. Это может сделать ребенок. Полностью исключить такую ​​возможность нельзя. Поэтому на данном этапе криптовалюта, как сущность, несовместима с государством. Поскольку государство - централизованная система. Ее главная роль - регулятор. А криптовалюта децентрализованная и не регулируемая. Сейчас покупка и продажа чего-либо за криптовалюту является незаконным. Поскольку происходит на исключительной основе договоренностей участников рынка. А криптовалюта не имеет единой стоимости. Ее определяет спрос. Биткоины на сегодняшний день невозможно полностью взять под контроль. А если в ближайшем будущем это получится - ценность этой криптовалюты упадет.

Как криптовалюта влияет на развитие цифровой экономики?

Только с появлением биткоины она возникла. Защищенная система с открытыми, но конфиденциальными данными, в которой все участники друг другу доверяют. Это новый мир, в котором не нужен банк, чтобы сохранить свои деньги. Опыт биткоина доказал, что сообществу можно доверять только если взаимодействие в нем основана на математике, а человеческий фактор полностью устранен. Согласно исследованиям, нужно 20 тыс. лет, чтобы вычислить закрытый ключ владельца адреса в биткоины-системе. Это подтверждает невозможность хакерских атак. Криптовалюта сейчас является экспериментальным цифровым инструментом. Он никак не изменил экономику и не сделает этого, потому что обществу нужен регулятор в виде государства. Большинство государств сейчас не хотят признавать криптовалюту. Но придет такое время, когда нужно будет сделать выбор. И скорее всего им станет признание криптовалюты на официальном уровне. Поскольку развитие биткоиныа и его сообщества невозможно остановить. Это самодостаточный организм. Кроме того, интернет - это мир без границ. Рано или поздно в нем должна была появиться валюта без границ. Им стал биткоин.

Возможна полная автоматизация экономики, права и административных общественных процессов за счет блокчейн-технологии?

Если бы электронный документооборот был построен на блокчейне, все бюрократические процессы были бы отменены. Для того, чтобы передать имущество в собственность от одного участника к другому нужно было бы сделать только один перевод. Необходимость в подтверждающих документах навсегда бы исчезла. Электронные государственные реестры, например, по выдаче актов на землю, могут работать в децентрализованной базе данных. Сделать это возможно, но государство к этому не готова и не заинтересована. Поскольку потеряет деньги, которые взимает сейчас в сфере электронного документооборота за то, что является гарантом системы. За счет блокчейн-технологии можно так автоматизировать экономику, что людям вообще не нужно будет прикасаться к деньгам. Всем управлять децентрализованные Peer-to-Peer сети. Мы сможем просто жить и заниматься любимым делом. А децентрализованные базы, математика и сообщество будут подтверждать, что ты выполняешь такую ​​работу. Она столько-то стоит и тебе должны за нее заплатить. А если кош ты не поступят - ты не выполнишь работу. С помощью такого инструмента, как биткоины, можно автоматизировать и гарантировать все. Это - наше будущее. Возможно, оно наступит не скоро - году в 2050-м. Но это неизбежно произойдет. Бизнес изменит свой вектор и структуру. Регуляторов не останется, как и способов манипулирования финансами. Экономика станет надстабильною. Люди будут понимать которая почему цена и почему она такая. Единственное, что для этого нужно - правильно сформировать законное поле и автоматизировать процессы на основе блокчейн-технологии. Такой мир будет полностью открыт. Ничего невозможно будет скрыть. Если ты совершил преступление - это запись останется в твоем профиле навсегда.

Риски в том, чтобы автоматизировать все процессы с помощью блокчейн-технологии. Есть чего бояться?

Фильмы ужасов о возможных сценариях развития человечества многие годы транслируют нам, что полностью автоматизированные системы - абсолютное зло. Но это не более, чем массовое социальное запугивание. С целью сдержать расширение сообществ, которые поддерживают идеи криптовалюта и автоматизации. Пока государство пытается найти способы регулирования и содержание влияния в руках органов власти. Эти хорроры построены на идее, что в полностью автоматизированную систему вкрадется человеческий фактор и по этой причине система всех уничтожит. Но в блокчейн-технологии это априори невозможно. Иначе биткоины-система уже давно была бы сломана и стерта.

Власти Новой Зелендии официально разрешила выплачивать зарплаты криптовалютой. Как отмечается, в стране криптовалюта приравняли к основным формам выплат.