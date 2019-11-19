За последние полгода Bitcoin упал на 40%

Курс Bitcoin упал на 40%. Фото: "Обозреватель".

За последние несколько месяцев Bitcoin подешевел на 38%. 19 ноября держится на уровне $8540.

Стоимость актива начала снижаться после летнего максимума $13800 в конце июня, заявил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Цены на самую популярную криптовалюту продолжат падать.

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"Сейчас курс Bitcoin находится ниже важного уровня сопротивления $8700, поэтому пока существуют риски дальнейшего снижения. Падение должно замедлиться на отметке $8200 - там проходит линия поддержки", - заявил эксперт.

Эксперт считает, что начала новой волны роста стоимости главной цифровой монеты помешает множество зон сопротивления. Они расположены вблизи $8600.

"Иначе цена начнет двигаться в сторону $8420, после чего снижение замедлится на отметках в $8375 и $8200", - резюмировал аналитик.

На Тернопольщине в одном из подразделений Львовской железной дороги работники компании воровали электроэнергию. Они подключили компьютеры к сети железной дороги, чтобы майнить криптовалюту, сообщает Укрзализныця.