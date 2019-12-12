Сколько дней отдыхают работники в Украине и мире

В Украине стандартный отпуск составляет 24 дня. Фото: Depositphotos

Самый короткий отпуск в Японии и Южной Корее - 12 дней, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"В целом в Европе отдыхают 18 дней. В некоторых странах - 20. В Америке в каждом штате свои нормы. Они, например, зависят от количества работников", - объясняет Охрименко.

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В Украине стандартный отпуск составляет 24 дня. За свой счет в отпуск можно идти на 15 дней. Правда в новом трудовом кодексе сроки хотят увеличить вдвое - до 30 дней.

"Другой вопрос - больничные. В мире все работники застрахованы. Расходы на лечение возмещает страховая компания, а не государство. Украинцам также следует переходить на такую ​​систему", - говорит Охрименко.

В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. Пока пользуемся советским законом, но со внесенными правками.