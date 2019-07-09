Сколько денег получили безработные

Почти 70 тыс. безработных получили по 610 грн. Фото: korrespondent.net

Пособие по безработице по состоянию на июнь получили 245 тыс. украинцев.

Наибольшие выплаты - 7,5 тыс. грн получили 17 тыс. человек, пишет tsn.ua.

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По 610 грн выплатили почти 70 тыс. безработных. Для них помощь рассчитывали без страхового стажа и размера заработной платы.

С 1 июля 2019-го максимальный размер пособия по безработице вырос до 8028 грн в месяц.

В Украине в мае количество безработных сократилось на 29,3 тыс. В апреле было официально зарегистрировано 311,4 тыс. безработных.