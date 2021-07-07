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среда, 07 июля 2021 21:10

Сколько денег нужно на отпуск в июле

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Сколько денег нужно на отпуск в июле
Июль-август всегда были самыми дорогими месяцами для отдыха за границей. Фото: pixabay.com

Чтобы отдохнуть заграницей семьи из двух взрослых и ребенка понадобится не менее 25 тыс. грн. Чем лучше отель - тем цена будет выше.

"В этом году цены на отдых, по сравнению с 2020 годом, выше. Ведь спрос почти достиг показателей 2019-го. Это можно увидеть по количеству рейсов и туристов на курортах. Отдых в отелях четыре и пять звезд для двоих в июле будет стоить 31 тысячу гривен в Турции. От 27 тысяч гривен нужно заплатить за тур в Албанию, от 25 тысяч в Египет. Улететь в Черногорию или на Кипр стоит от 30 тысяч гривен, Грецию - от 34 тысяч, Тунис - 32", - рассказала Gazeta.ua менеджер туристического агентства "Макинтур" Татьяна Мяленко.

По ее словам, гостиницы три звезды будут дешевле. Однако их нужно выбирать тщательно, чтобы не испортить отдых.

"Часто туристы сравнивают цены в июле, с теми, которые имели в мае - начале июня. Это неправильно. В этом году в конце весны в Турцию не полетели русские. Тот же Египет давал низкие цены, чтобы конкурировать за клиентов. В то же время июль-август всегда были самыми дорогими месяцами. Это высокий сезон. Сейчас спрос на туры растет, а вместе с ним повышается стоимость. В путешествия летят как те, кто не отдыхал в прошлом году, так и те, кто делает это регулярно", - объясняет Елена Цыганок, директор туристического агентства "ТурБонжур".

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Часть туристов предпочитает украинские курорты. Сутки проживания в Одессе в хостеле дешевле всего стоят 650 грн. Если хотите жить в комфортном отеле неподалеку пляжа, в среднем придется заплатить 1500 грн за сутки. В Скадовске Херсонской области цены стартуют от 600 грн в сутки. За 850 грн можно забронировать номер с видом на море. Нужно помнить о дополнительных расходах на питание, развлечения, шезлонги.

Каждый 10-й украинец в этом году отправится в отпуск за границу, каждый пятый - собирается в путешествие в пределах Украины.

В оккупированный Крым хочет поехать 1% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 8-9 июня. Поехать в Карпаты или за границу имеют возможность в основном мужчины. Среди женщин больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в селе. 25% граждан вообще не могут позволить себе отдых.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
07
июля

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