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пятница, 02 июля 2021 11:59

Куда украинцы собираются махнуть в отпуска - опрос

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Каждый 10-й украинец в этом году отправится в отпуск за границу, каждый пятый - собирается в путешествие в пределах Украины.

В оккупированный Крым хочет поехать 1% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 8-9 июня.

"Как и год назад, на первом месте по популярности - отдых в Карпатах и других уголках Украины. Таким образом планируют путешествовать 18,8% опрошенных. На дачах и загородных домах будут отдыхать 11,3%. Третье место занимает отдых за рубежом - 9,2%", - говорится в сообщении.

Автор: kiis.com.ua
 

Поехать в Карпаты или за границу имеют возможность в основном мужчины. Среди женщин больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в селе. 25% граждан вообще не могут позволить себе отдых.

Автор: kiis.com.ua
 

Социологи методом телефонных интервью опросили 2007 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми доступными ценами для путешествий на авто. Проанализировали 31 страну Европы. Сравнивали в шести категориях: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности. Оказалось, что в Украине доступные цены на топливо, жилье и парковку.

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Дата
02
июля

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Голосов: 56601
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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