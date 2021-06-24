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Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
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четверг, 24 июня 2021 16:43

Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
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Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников
Фото: Елена Луценко
Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников
Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников
Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников
Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников

Чтобы привлечь покупателей, продавцы на рынках придумывают оригинальные ценники. Пишут, что товар супер или очень вкусный. Gazeta.ua расспросила продавцов, как реагируют на подобные ценники люди.

На Центральном рынке Полтавы продавец овощей 65-летняя Татьяна Павлюченко поправляет ценник на мешке с молодой мелкой картошкой. На нем черным маркером от руки написано - "Картошечка для неленивых". На другом - "Картошечка для работящих рук". Килограмм стоит 10 грн.

Автор: Елена Луценко
  Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников
Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников

"Так написала, потому что эту картошку надо мыть. Мелкую еще и чистить сложнее. Ценники сама придумываю. Я и стихи умею сочинять, и поздравления. Как цена меняется, пишу что-то новенькое. Или тот же ценник ставлю. Сегодня дешево брала огурец. Вчера по 13 гривен продавала, а сегодня по 11. Ценник пришлось переписать", - рассказывает Татьяна Сергеевна.

В торговле она работает 47 лет.

"Начинала из магазина. Как вышла на пенсию, жизнь заставила идти на базар. Пенсия мизерная", - добавляет.

Молодая женщина просит взвесить килограмм огурцов.

"Они тепличные, Днепропетровская область. Порчи нет совсем. Берите еще вкусные помидоры. Это кобеляцкие, очень хорошие. Эти поменьше - домашние. А морковку не забыли? Витаминная, сладкая, очень хорошая", - рекламирует продавщица. Женщина покупает еще килограмм моркови.

Баклажаны на рынке стоят 65 грн. У них надпись - "Синячки из Херсона".

"Есть баклажан с Турции. Он совсем другой, хрупкий и рыхлый. А это хорошие баклажанчики, наши. Хоть и дороже, но по вкусовых качествах лечше. Огурец из почвы малосолити можно, а тепличный будет скользкий. Говорю, чтобы на будущее знали. Теплица есть теплица, а почва есть почва", - объясняет продавщица.

Подходит мужчина и просит взвесить три баклажана.

"Красивые-красивые, баклажаны очень хорошие", - хвалит Татьяна Сергеевна. Овощи получаются на 64 грн.

Автор: Елена Луценко
  Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников
Татьяна Павлюченко придумывает интересные подписи для ценников

У желтых небольших помидоров стоит ценник - "Домашние, честно-честно".

"Это правда домашние помидоры. С Кобеляк мне женщина возит. Она продает дешевле, можно поторговаться. Есть покупатели, не верят написанному. Говорят — какие там домашние, давайте мне херсонских помидоров", - говорит продавщица.

На других ценниках надписи: "Перчик суперовий", "Шикардосный помидор", "Горох. Супер! "Морковочки витаминная", помидор "Медвежья лапа" Вкуснее не бывает"," Помидорчик "Ням-ням", "Помидорчик сахарный добрезныий".

"Так подписываю товар на этом рынке одна я. Многие у меня списывают. Вот сегодня нет брокколи. На нее у меня хороший ценник: "Кто брокколи потребляет, тот здоровье хорошее имеет", - добавляет Татьяна Сергеевна с улыбкой.

47-летняя Валентина Макуха на соседнем ряду продает черешню, клубнику. На ценниках указано: "Черешня "Изюминка". Сладющая ","Клубника "Мальвина". Обалденно вкусная! ".

Автор: Елена Луценко
  Валентина Макуха к названию товара дописывает несколько слов от себя, наводит маркером каждую цифру
Валентина Макуха к названию товара дописывает несколько слов от себя, наводит маркером каждую цифру

"Придумывать не умею. Ягоды беру на опте, а подписи - с головы. Пытаюсь что-то интересное дописать. Покупатели часто говорят: как вы красиво подписали. Когда меняется ассортимент и цена, сажусь и переписываю. В торговле работаю 25 лет, торгую целый год фруктами и овощами. Знаю, что покупателей надо чем-то заинтересовать", - говорит она.

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У большинства продавцов Центрального рынка в Полтаве на ценниках указано только наименование товара и цена. Некоторые дописывает еще откуда привезли товар или слова: вкусные, свежие, сладкие, домашние.

Самая большая статья расходов домохозяйств - продукты питания и безалкогольные напитки. Они составили 39,5% от всех покупок.

На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива ушло 18%. На алкоголь, сигареты и наркотики идет 7,5% расходов, говорят в Госстате.

На транспорт украинцы тратят 7,9%, на собственное здоровье - 6,1%, на одежду и обувь - 4,5%.

3,4% идет на предметы домашнего обихода, бытовую технику и содержание жилья. На отдых потратили 3%, на связь - 2,5%. На посещение ресторанов и гостиниц - 2,3%, на образование - 1,5%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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