Сертификация СП-2: В Германии прокомментировали решение о привлечении Украины

10 сентября российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Фото: Reuters

Федеральное агентство по сетям Германии пока не вынесло решения по запросу Украины о ее привлечении в процесс сертификации российского газопровода Северный поток-2, пишет Интерфакс-Украина.

"Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена", - заявил пресс-секретарь агентства Фит Вульф.

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В октябре Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован.