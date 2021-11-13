Сертификация СП-2: В Германии прокомментировали решение о привлечении Украины

Федеральное агентство по сетям Германии пока не вынесло решения по запросу Украины о ее привлечении в процесс сертификации российского газопровода Северный поток-2, пишет Интерфакс-Украина.
"Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена", - заявил пресс-секретарь агентства Фит Вульф.
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В октябре Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован.
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