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понедельник, 30 сентября 2019 09:22

С завтрашнего дня в Украине не будет мелких монет

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С завтрашнего дня в Украине не будет мелких монет
Мелкие монеты можно обменять в течение 3 лет. Фото: Уніан

С 1 октября 2019-го в Украине не будут действительными мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек.

Таким образом, последним днем, когда ими можно рассчитаться в торговых точках, будет 30 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

Завтра монеты не будут принимать в расчетах за товары и услуги, а НБУ начнет изымать их из наличного оборота. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять их на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих 3 лет в банках.

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НБУ изымает монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, потому что они почти перестали играть существенную роль в расчетах. Кроме того, стоимость изготовления значительно превышает их номинальную стоимость. Так государство может экономить более 90 млн грн в год. Также банки и предприятия не будут тратить деньги на инфраструктуру и инкассацию мелких монет.

По прогнозам, из общего оборота в Нацбанк вернется 20-30% имеющихся в обращении монет. Если деньги в банки не вернут, то они пропадут как мусор. С другой стороны, они могут попасть к нумизматам. Как показывает практика, через несколько лет некоторые монеты можно будет дорого продать коллекционерам.

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30
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