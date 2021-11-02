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вторник, 02 ноября 2021 05:25

Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу

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Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
Путин манипулирует Украиной и Европой. Фото: ЕП

В ситуации с газовым кризисом Россия находится в позиции "хулигана, который ведет себя так, как ему заблагорассудится".

"Меня напрягает не то, что они (Россия) могут перестать прокачивать газ через Украину, а то, как они сейчас наращивают свои миллиардные состояния благодаря цене на газ. Дело в том, что мы не обращаем внимания на определенную последовательность действий, связанную с ростом цен на газ на международных рынках и агрессивностью политики Путина.

Европа и мы сейчас в таком положении, что мы не только являемся заложниками, а мы фактически находится в позиции, когда нами манипулируют в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. И Европой, и Украиной", - заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

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Путин воспользовался позицией Байдена относительно нежелания портить отношения с Германией и с Европой, и желания выстроить новую эру отношений с РФ.

"То, что не были применены санкции против "Северного потока-2", фактически, поставило Россию в позицию хулигана, который ведет себя так, как ему заблагорассудится, и которому никто не может ответить в Европе. Сейчас вопрос в том, как ответить хулигану. Его не надо бояться. Ему надо показать силу", - подчеркнула она.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин будет бороться за контроль над рынком газа в Европе.

В ближайшие годы страны будут переходить на совершенно новые энергоэффективные технологии для уменьшения вредных выбросов.

"И это значит, что Путин будет бороться все ближайшие годы за контроль над рынком газа в Европе путем долгосрочных контрактов на своих условиях. Именно в этом заключается его амбиция, а не только в "Северном потоке"... И для этого он готов на все, поскольку для России на ближайшие годы это вопрос выживания... Ведь в прошлом году у России 38% бюджета - это нефть и газ", - подчеркнул экс-министр.

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