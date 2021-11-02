Путин будет бороться за газовый рынок Европы – Климкин

Амбиции Путина не только в "Северном потоке". Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин, из-за развития "зеленой" энергетики, будет бороться за контроль над рынком газа в Европе.

"К сожалению, многие в Европе недооценили… позицию России. Они думали, что будут воевать за "Северный поток", но они воюют совсем за другое сейчас", сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Он пояснил, что в ближайшие годы страны будут переходить на совершенно новые энергоэффективные технологии для уменьшения вредных выбросов.

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"И это значит, что Путин будет бороться все ближайшие годы за контроль над рынком газа в Европе путем долгосрочных контрактов на своих условиях. Именно в этом заключается его амбиция, а не только в "Северном потоке"... И для этого он готов на все, поскольку для России на ближайшие годы это вопрос выживания... Ведь в прошлом году у России 38% бюджета - это нефть и газ", - подчеркнул экс-министр.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обсудил с Эмиром Катару возможность и условия поставок в Украину сжиженного катарского газа.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. Газ из него будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию. В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020 года. 10 сентября 2021 года строительство трубопровода "Северный поток - 2" полностью завершили.