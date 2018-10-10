Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке

краинские заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн гречки. Фото: News Агро-Центр

Общественный союз "Всеукраинский Аграрный Совет" (ВАС) призывает власть принять меры для сохранения собственного производства гречки и защиты украинских производителей от интервенции некачественной и дешевой крупы, которая происходит из Российской Федерации.

"Из-за того, что страна-агрессор умышленно продает некачественную гречку на украинском рынке по заниженным ценам, отечественные производители теряют рентабельность и, как следствие, экономическую мотивацию в дальнейшем выращивать эту культуру", - отметил глава ВАС Андрей Дикун, сообщает Укринформ.

Уже в этом году из-за интервенции некачественной крупы из России площади под посевами гречихи в Украине сократились почти вдвое (до 108 тыс. га с 189 тыс. га в 2017 году).

В следующем году аграрии, специализирующиеся на выращивании гречневой крупы, прогнозируют еще большее сокращение посевных площадей - до 40-50 тыс. га.

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Падение закупочных цен на гречку началось в прошлом году на фоне перепроизводства данной культуры у восточного соседа. В 2017 году урожай гречки в России превысил 1,7 млн тонн при внутреннем потреблении 750 тыс. тонн в год.

По оценкам аналитиков, общий объем импорта гречневой крупы из России, включая "теневые" поставки, составляет не менее 50 тыс. тонн. Однако, отечественные заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн крупы. Таким образом, доля российской крупы на украинском рынке уже достигла около 45-50%.