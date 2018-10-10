Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1188
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 333
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 936
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1782
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 360
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2547
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9063
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5526
Фото
Все фото
5
8
4
6
8
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
Видео
Все видео
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1782
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 765
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1413
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9774
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1179
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 02:09

Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке

  Комментировать
Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке
краинские заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн гречки. Фото: News Агро-Центр

Общественный союз "Всеукраинский Аграрный Совет" (ВАС) призывает власть принять меры для сохранения собственного производства гречки и защиты украинских производителей от интервенции некачественной и дешевой крупы, которая происходит из Российской Федерации.

"Из-за того, что страна-агрессор умышленно продает некачественную гречку на украинском рынке по заниженным ценам, отечественные производители теряют рентабельность и, как следствие, экономическую мотивацию в дальнейшем выращивать эту культуру", - отметил глава ВАС Андрей Дикун, сообщает Укринформ.

Уже в этом году из-за интервенции некачественной крупы из России площади под посевами гречихи в Украине сократились почти вдвое (до 108 тыс. га с 189 тыс. га в 2017 году).

В следующем году аграрии, специализирующиеся на выращивании гречневой крупы, прогнозируют еще большее сокращение посевных площадей - до 40-50 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, какие крупы подорожали больше всего

Падение закупочных цен на гречку началось в прошлом году на фоне перепроизводства данной культуры у восточного соседа. В 2017 году урожай гречки в России превысил 1,7 млн тонн при внутреннем потреблении 750 тыс. тонн в год.

По оценкам аналитиков, общий объем импорта гречневой крупы из России, включая "теневые" поставки, составляет не менее 50 тыс. тонн. Однако, отечественные заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн крупы. Таким образом, доля российской крупы на украинском рынке уже достигла около 45-50%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 117854
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 78116
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 57970
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 51327
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 41385
Экономика
Какие квартиры украинцы арендуют чаще всего
Какие квартиры украинцы арендуют чаще всего
 Просмотров: 4608
Назвали очередную угрозу от евроблях
Назвали очередную угрозу от евроблях Просмотров: 882
Англия считает торговлю с Украиной приоритетной
Англия считает торговлю с Украиной приоритетной Просмотров: 396
Сколько стоит заправить авто в октябре
Сколько стоит заправить авто в октябре Просмотров: 1656
Украина замедлит темпы роста экономики - МВФ
Украина замедлит темпы роста экономики - МВФ Просмотров: 153
Больше всего комментируют
28
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
5
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
Голосов: 17833
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua